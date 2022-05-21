Kılıçdaroğlu, "Milletin Sesi" Mitingini; Gezi Şehitleri ve Gezi Davası Tutuklularının Aileleri ve Sanatçılarla Birlikte Bitirdi: "Eşkıya Dünyaya...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe'de düzenlenen "Milletin Sesi" mitinginin sonunda; Gezi şehitleri ve Gezi Parkı Davası tutuklularının aileleri ve sanatçılar ile birlikte halkı selamladı. Kılıçdaroğlu, aileler ve sanatçılar; Mazlum Çimen'in seslendirdiği "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" türküsünü birlikte yurttaşlarla birlikte söyledi.

CHP'nin İstanbul Maltepe Miting alanında düzenlediği "Milletin Sesi" mitingine çok sayıda İstanbullu yurttaş katıldı. Alan, hınca hınç dolarken miting; CHP yöneticileri, CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları, İstanbul ilçe belediye başkanları, Parti Meclisi üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri, milletvekilleri, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun halkı selamlaması ile başladı. Gezi Parkı şehitleri, Gezi Parkı Davası davasında haklarında mahkumiyet kararı verilen tutukluların aileleri adına, tutuklu Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman konuştu. Aileler adına yapılan konuşmanın ardından yurttaşlar, konuşma yaptı.

Daha sonra CHP Lideri Kılıçdaroğlu, halka seslendi. Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Gezi şehitlerinin aileleri, Gezi Parkı Davası tutuklularının aileleri, yurttaşlar ve sanatçılar ile birlikte halkı selamladı. Bu sırada sanatçı Mazlum Çimen, "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" türküsünü seslendirdi. Kılıçdaroğlu, aileler ve yurttaşlar; türküye eşlik etti. Ardından; sözleri şair, yazar Nazım Hikmet Ran'ın "Nikbinlik" şiirinden derlenen, Edip Akbayram'ın seslendirdiği "Güzel günler göreceğiz" şarkısını hep bir ağızdan söylediler.