Kılıçdaroğlu, "Memur Teoman"I İzmir'de Ziyaret Etti: "Memur Teoman Gibi Devlete Sahip Çıkan, Aldığı Maaşın Hakkını Veren Kişilere İhtiyacımız Var"

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rıza Zarrab'ın verdiği rüşveti kabul etmediği tutanaklara yansıyan ve ardından sıkça görev yeri değiştirildiği için kamuoyunda "Memur Teoman" olarak bilinen Gümrük yöneticisi Teoman Coşkun Dudak'ı, İzmir'de evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "’Memur Teoman’ gibi devlete sahip çıkan, aldığı maaşın hakkını veren kişilere ihtiyacımız var. Parti memuru olup da adı yolsuzluklara bulaşan kişilerle bizim işimiz yok. Bunları devlet kademelerinden tasfiye etmek de bizim görevimiz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Memur Teoman, önümüzdeki süreç içerisinde 15 Mayıs’tan sonra İnşallah, çok daha güzel yerlerde olacak" dedi.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rıza Zarrab'ın verdiği rüşveti kabul etmediği tutanaklara yansıyan ve ardından sıkça görev yeri değiştirildiği için kamuoyunda "Memur Teoman" olarak bilinen Gümrük yöneticisi Teoman Coşkun Dudak'ı, İzmir'de evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, "' Memur Teoman' gibi devlete sahip çıkan, aldığı maaşın hakkını veren kişilere ihtiyacımız var. Parti memuru olup da adı yolsuzluklara bulaşan kişilerle bizim işimiz yok. Bunları devlet kademelerinden tasfiye etmek de bizim görevimiz" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Memur Teoman, önümüzdeki süreç içerisinde 15 Mayıs'tan sonra İnşallah, çok daha güzel yerlerde olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, memur Teoman Coşkun Dudak ve ailesini bugün İzmir'de ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'na ziyarette; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu eşlik etti.

Yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"BU KİŞİYE SAHİP ÇIKMAK, DEVLETE SAHİP ÇIKMAK DEMEKTİR: Bugün devleti için çalışan, yolsuzluklara boyun eğmeyen, haksızlıklara karşı duran bir saygıdeğer bir devlet memuru, ' Memur Teoman'ı ziyaret ettim. Memur Teoman, bir devlet memuru, saygın bir kişi, devlette çalışıyor. Kendisine teklif edilen rüşvetleri almayan; almadığı için biraz ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören bir kişi. Bu kişiye sahip çıkmak, devlete sahip çıkmak demektir. Çünkü bunlar, partinin memuru değil. Bunlar devletin memuru. Dolayısıyla Memur Teoman'ı ve ailesini ziyaret etmek, onlarla oturup kısa da olsa bir sohbet gerçekleştirmek benim için çok güzel bir olay.

HANGİ BELGEYİ YOK EDERSENİZ YOK EDİN AMA BAY KEMAL, MUTLAKA O YOLSUZLUKLARIN İZİNİ BULACAKTIR: Memur Teoman, önümüzdeki süreç içerisinde 15 Mayıs'tan sonra inşallah, çok daha güzel yerlerde olacak. Devletin yine itibarını, saygınlığını koruyan, devleti için çalışan bir memur olarak görevini sürdürecek. Bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim, şu anda devletin içinde olup, devlet memuru değil de parti memuru gibi davranan her türlü yolsuzluğa bulaşan, 15 Mayıs'tan sonra acaba belgeler Bay Kemal'in eline geçer mi diye belge imha etmeye kalkan sözde memurlara da seslenmek isterim. Hangi belgeyi yok ederseniz yok edin ama Bay Kemal, mutlaka o yolsuzlukların izini bulacaktır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını onların burnundan fitil fitil getirecektir.

BÜTÜN MEMUR TEOMAN'LARA, İZMİR'DEN SELAM OLSUN DİYORUM: Bize, bu devlete Memur Teoman gibi devlete sahip çıkan, aldığı maaşın hakkını veren kişilere ihtiyacımız var. Parti memuru olup da adı yolsuzluklara bulaşan kişilerle bizim işimiz yok. Bunların devlet kademelerinden tasfiye etmek de bizim görevimiz. Bütün Memur Teoman'lara, devleti için çalışanlara, ülkesi için, vatandaşları için çalışanlara, onların hakkını teslim edenlere, onlara hizmet edenlere İzmir'den selam olsun diyorum.

DÜRÜST, NAMUSLU, AHLAKLI ADAMA SAHİP ÇIKMAK DA ZATEN BAY KEMAL'İN GÖREVİ: Reza Zarrab adamlarına telefon ediyor, diyor ki 'Ya gümrükten malı geçiremediniz, rüşvet verin, istediği kadar verin' diyor. Konuşma şöyle bitiyor, rüşvet verip de Memur Teoman rüşvet almayınca, Rıza Zarrab, şunu söylüyor, 'Teoman'a neler yaptım ne vaatler ne şeyler, yok ama yok adam almıyor.' Bu adam dürüst adam; dürüst, namuslu, ahlaklı adama sahip çıkmak da zaten Bay Kemal'in görevi."

"'MEMUR TEOMAN'LAR OLMALI, 'FOTOROMAN SÜLEYMAN'LAR DEĞİL"

Kemal Kılıçdaroğlu, son olarak 17 Ocak'taki CHP Grup toplantısında "Memur Teoman" ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında şunları söylemişti:

"Bizim 'fotoroman Süleyman'lara değil, 'Memur Teoman'lara ihtiyacımız var, onlara ihtiyacımız var. 'Memur Teoman'lar olmalı, 'fotoroman Süleyman'lar değil. 'Fotoroman Süleyman'lar sınırları açtılar, yolgeçen hanına döndürdüler ama memur Teoman rüşvet teklif edildiği halde almadı ve görevini yaptı. Hiç kimse endişe etmesin. Memur Teoman'ların sayısını artıracağız, bütün memurlar memur Teoman gibi çalışacak."

TEOMAN COŞKUN BUDAK KİMDİR?

Atatürk Havalimanı (AHL) eski Kargo Müdür Yardımcısı Teoman Coşkun Dudak, Reza Zarrab'ın sahte belgeyle Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye sokmaya çalıştığı altınları fark edip tutanak tutmuştu. 17-25 Aralık döneminde ortaya çıkan tapelerde Zarrab'ın, "Teoman'a neler yaptım, ne vaatler, ne şeyler. Yok yok adam almıyor. 'Ben memuriyetimi yakamam' diyor" ifadeleri ortaya çıkmıştı. Dudak, 2018 yılında Karadeniz Gümrük Bölge Müdürlüğü'nde müdür yardımcısı oldu. Dudak, günümüzde Ticaret Bakanlığı'na bağlı Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyor.