Kılıçdaroğlu Malatya'daki deprem için geçmiş olsun dileklerini iletti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, depremde etkilenen vatandaşlara destek ve acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, herhangi olumsuz bir haberin olmaması ve aynı acıların bir daha yaşanmaması için" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Malatya'da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki depremin ardından geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun bu akşam Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, herhangi olumsuz bir haberin olmaması ve aynı acıların bir daha yaşanmaması için."