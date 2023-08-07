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Kılıçdaroğlu, Kalp Krizi Geçiren CHP İlçe Başkanının Cenazesine Katıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Etimesgut İlçe Kongresinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Faruk Özdemir'in cenazesine katıldı. Özdemir için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenazeye iştirak eden Kılıçdaroğlu, başkan adayının ani vefatıyla ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Etimesgut İlçe Kongresinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Faruk Özdemir'in cenazesine katıldı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Özdemir için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen cenazeye iştirak etti.

CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nın dün yapılan olağan kongresinde kalp krizi geçiren başkan adayı Faruk Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Kalp Krizi Hisarcık Güncel Haberler

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