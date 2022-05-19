Kılıçdaroğlu, Gençlerle Birlikte Ata'nın Huzuruna Çıktı - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Birinci Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'deki huzuruna gençler ile birlikte çıktı. Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine çiçek bıraktı.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı, Kızılay Güvenpark'tan Ata'nın huzuruna, Anıtkabir'e yürüdü. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, gençlere eşlik ederek Anıtkabir'e çıktı.

Yoğun katılımın olduğu yürüyüşte "Hak, hukuk, adalet", "Umudun adı Kılıçdaroğlu", "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları atılırken, gençler sık sık marş söylediler.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'in Anıttepe giriş kapısının önünde yurttaşlara seslendi. Kılıçdaroğlu, "84 milyon insan tek yürek olarak ikinci yüzyılda Türkiye'nin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesini yeniden yaşatacağız" dedi.

Daha sonra Kılıçdaroğlu, gençler ile birlikte Aslanlı Yol'dan geçerek, Ata'nın huzuruna çıktı. Kılıçdaroğlu, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ile birlikte Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Yurttaşlar ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu'na yoğun ilgi gösterdi. Kılıçdaroğlu, gençlerle ve çocuklarla fotoğraf çekilerek Anıtkabir'den ayrıldı.