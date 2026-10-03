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Kılıçdaroğlu erişim engellerine tepki gösterdi, fon skandalı için iktidara seslendi

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Kılıçdaroğlu erişim engellerine tepki gösterdi, fon skandalı için iktidara seslendi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde getirilen erişim engellerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, fon skandalının üzerine gidilmek isteniyorsa önce gazetecilerin önünden çekilinmesi, haberlerin engellenmemesi ve hesapların kapatılmaması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer gerçekten bu fon skandalının üzerine gitmek istiyorsanız, önce gazetecilerin önünden çekilin. Haberleri engellemeyin. Gazetecileri susturmayın. Hesapları kapatmayın. Çünkü bugün bu erişim engelleri yalnızca basın özgürlüğünün önünde bir engel değildir. Bu soruşturmanın önünde de bir engeldir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son günlerde getirilen erişim engellerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Türkiye'de artık her gün yüzlerce sosyal medya hesabına, habere ve internet sitesine erişim engeli getiriliyor. Sadece son birkaç haftada, 30 yıllık Evrensel Gazetesi'nin hesabı engellendi. Kısa Dalga'nın hesabı engellendi. Uluslararası Af Örgütü'nün hesabı engellendi. Ali İsmail Korkmaz Vakfı'nın hesabı engellendi. Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya'nın hesabı engellendi. Kırmızı Kedi Yayınevi'nin kurucusu Haluk Hepkon'un hesabı engellendi. ve daha trajikomik olanı, yıllardır Türkiye'deki erişim engellerini takip eden Prof. Dr. Yaman Akdeniz'in hesabı bile erişime engellendi.

Son olarak da yine bulunan anlamsız bir gerekçeyle, Türkiye'nin en büyük internet haber sitelerinden T24 toptan kapatıldı. Erişim engeli artık istisnai bir hukuki tedbir olmaktan çıktı. Son günlerde ise bu sansür mekanizmasının özellikle bir konuda çalıştırıldığını görüyoruz: Fon skandalı. Yüz binlerce vatandaşın parasını ilgilendiren, milyarlarca liralık bir skandaldan söz ediyoruz. Bu skandaldan sadece muhalifler rahatsız değil. AK Parti'ye oy veren vatandaşlarımız da rahatsız.

Çünkü burada ideoloji yok. Burada insanların alın teriyle biriktirdiği para var. Kimler kazandı? Kimler önceden biliyordu? Kimlerin siyasi ve bürokratik bağlantıları vardı? Kimler denetlemekle görevliydi? Kimler görevini yapmadı? Bunları sormak suç değildir. Bunları araştırmak gazetecinin görevidir. Eğer gerçekten bu fon skandalının üzerine gitmek istiyorsanız, önce gazetecilerin önünden çekilin. Haberleri engellemeyin. Gazetecileri susturmayın. Hesapları kapatmayın. Çünkü bugün bu erişim engelleri yalnızca basın özgürlüğünün önünde bir engel değildir. Bu soruşturmanın önünde de bir engeldir.

"FON SKANDALININ BÜTÜN BAĞLANTILARININ ORTAYA ÇIKMASINI İSTİYOR MUSUNUZ, İSTEMİYOR MUSUNUZ?"

Şimdi iktidara açıkça soruyorum: Siz gerçekten bu fon skandalının bütün bağlantılarının ortaya çıkmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Kim kazandı? Kim önceden biliyordu? Kim, hangi fonlardan milyonlar, milyarlar kazandı? Kimlerin siyasi bağlantıları vardı? Kimlerin bürokraside akrabaları, yakınları vardı? Kimler, bunları denetlemekle görevliyken görmedi? Bütün bunların ortaya çıkmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsanız, gazetecilerin önünden çekileceksiniz. Bu ülkenin interneti, kendisi hakkında çıkan haberleri kapatabileceği özel bir vana değildir. İnternetin vanasının başında oturanlara sesleniyorum: Ne yaptığınızı, niye yaptığınızı görüyorum ve biliyorum. Çekin elinizi oradan. Suçlarınızı böyle kapatamazsınız."

Kaynak: ANKA
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