Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek - Haberler

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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 35 bin lira tazminat ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan, içinde Man Adası iddialarının da olduğu konuşmaları nedeniyle 35 bin lira daha manevi tazminat kazandı.

Yargıtay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Man Adası" iddialarıyla ilgili açılan 35 bin liralık tazminat davasını onadı.

"TOPLAMDA ÖDEYECEĞİ TUTAR 195 BİN LİRA OLDU"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu, 'ben haklı çıktım' deyip Cumhurbaşkanımızı istifaya davet ettiği gün, Yargıtay bir dosyamızı daha onadı. Kılıçdaroğlu, 35 bin TL daha ödeyecek. Böylece, içinde Man Adası'nın da olduğu konuşmaları nedeniyle tazminata mahkum olduğu dosya beş, ödeyecek tutar 195 bin oldu" dedi.

ERDOĞAN'A İSTİFA ÇAĞRISI YAPTI

Bugün Kılıçdaroğlu, Man Adası belgeleri ile ilgili Yargıtay kararı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İspat ettiğin anda, Cumhurbaşkanlığını bırakacağım" açıklamalarını anımsatarak, "O zaman gereğini yap, millet bunu bekliyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay, Güncel, Haberler

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