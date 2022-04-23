Kılıçdaroğlu: "Bu Ses Artık Yoksulların Sesidir"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Tbmm 23 Nisan Özel Oturumu'nda yapmış olduğum konuşmamın; kimseler duymasın diye pek çok kanalın yayınlamadığı kısımlarını paylaşıyorum. Çünkü bu ses, aslında yoksulların sesidir" notuyla, bugün Meclis'te yaptığı konuşmanın bir bölümünü paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM Genel Kurulu'ndaki 23 Nisan Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmanın bir bölümünü içeren videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "TBMM 23 Nisan Özel Oturumu'nda yapmış olduğum konuşmamın; kimseler duymasın diye pek çok kanalın yayınlamadığı kısımlarını paylaşıyorum. Çünkü bu ses, aslında yoksulların sesidir" notuyla paylaştığı videoda şunları söyledi:

"Evlatlarına bir bardak süt dahi içiremeyen kadınların; hangi düşünceden, hangi inançtan olursa olsun sadece kendisinin değil, herkesin özgürce yaşamasını talep eden gençlerin; kamudaki iş hakkı mülakat yoluyla engellenen gençlerin; irfanı, fikri, vicdanı hür yaşamaktan başka gayesi olmayan gençlerin şüphesi olmasın. Topraklarından uzaklaştırılan çiftçilerin, hak ettiği ücreti alamayan, üstüne bir de işsiz bırakılma tehdidiyle çalışmak zorunda bırakılan işçilerin şüphesi olmasın. Çocuklarına bir kahve parası verecek kadar harçlık ödeyemeyen babaların şüphesi olmasın. Sadece 2021 yılında faturasını ödeyemediği için elektriği kesilen, karanlığa mahküm edilen yaklaşık 4 milyon abonenin şüphesi olmasın. Mücadelemiz, tek bir çocuğun dahi yatağa aç girmeyeceği ve karanlıkta kalmayacağı adaletli bir düzeni kurma mücadelesidir."