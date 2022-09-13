Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'dan Gelen Şehit Haberleri Yüreğimizi Dağladı... Acınız, Acımızdır Güncel Haberler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için, “Azerbaycan’dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı… Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın acısını paylaşıyor; Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır” mesajını paylaştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için, " Azerbaycan'dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı… Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor; Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır" mesajını paylaştı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen 50 Azerbaycan askeri için taziye mesajı yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle: "Azerbaycan'dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı… Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor; Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır." Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan saldırısı sonucu 50 askerin şehit düştüğünü açıklamıştı. Kaynak: ANKA / Güncel Kemal Kılıçdaroğlu Ermenistan Azerbaycan Güncel Haberler

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