Kılıçdaroğlu: Azerbaycan'dan Gelen Şehit Haberleri Yüreğimizi Dağladı... Acınız, Acımızdır
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için, “Azerbaycan’dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı… Dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın acısını paylaşıyor; Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır” mesajını paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen Azeri askerler için, " Azerbaycan'dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı… Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor; Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır" mesajını paylaştı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ermenistan saldırısı sonucu şehit edilen 50 Azerbaycan askeri için taziye mesajı yayınladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı şöyle:
"Azerbaycan'dan gelen şehit haberleri yüreğimizi dağladı… Dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın acısını paylaşıyor; Azerbaycan halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Acınız, acımızdır."
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan saldırısı sonucu 50 askerin şehit düştüğünü açıklamıştı.