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Kılıçdaroğlu: Aşure siyasete malzeme edilmeyecek

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul programının iptal edilmesinin ardından, “Aşure gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız” diyerek, içinde oluşan atmosfer nedeniyle aşure etkinliğine katılmamanın daha doğru olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul programının iptal edilmesinin ardından, "Aşure gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız" diyerek, içinde oluşan atmosfer nedeniyle aşure etkinliğine katılmamanın daha doğru olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan programının iptal edilmesinin ardından şunları kaydetti:

"Hiçbir inancı, hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan muharrem ayının ve aşure gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız. Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler; siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir. Bu değerlere karşı gösterilmesi gereken özen, her türlü siyasi hesap ve beklentinin üzerindedir."

Bu anlayışla, programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşure etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır.

Aşure etkinliğine yönelik mesajımı, gönül birlikteliğimizin ve muhabbetimizin bir nişanesi olarak sizlerle paylaşıyor; bizi en doğru anlayacağına inandığım bütün canlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyor, Muharrem ayının ve Aşure'nin birlik, kardeşlik ve hakikat ikliminin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA
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