İzmir merkezli 6 ilde lüks araç operasyonu: 30 milyon liralık vurgun

İzmir merkezli 6 ilde, ağır hasarlı araçların kimliklerini çalıntı ve gümrük kaçağı lüks araçlara kopyalayarak yaklaşık 30 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 8 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri savcılık koordinesinde nitelikli hırsızlık, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 5607 sayılı kanuna muhalefet suçlarına yönelik soruşturma kapsamında çalışma yürüttü. Ekiplerin uzun süreli teknik takip ve detaylı saha çalışmaları neticesinde, organize bir şebekenin ağır hasar almış ve trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların şasi ve motor kimlik bilgilerini, çalıntı veya ülkeye kaçak yollarla sokulmuş lüks araçlarla değiştirdikleri (change yöntemi) tespit edildi.

Vatandaşları dolandırarak 30 milyon TL haksız kazanç sağladılar

Şüphelilerin, sistematik bir biçimde sürdürdükleri bu yasa dışı faaliyetle söz konusu araçları masum vatandaşlara satarak yaklaşık 30 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıkarıldı. Derinleştirilen soruşturma kapsamında; İzmir, İstanbul, Kırklareli, Adıyaman, Manisa ve Isparta illerinde bulunduğu tespit edilen şebekeye ait 14 farklı lüks araç ile ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 6 adet araç motoruna polis ekiplerince el konuldu.

Şüpheliler adliyede

Yapılan tespitlerin ardından düğmeye basan ekipler, 23 Haziran günü şüphelilerin İzmir'deki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda A.A., F.A., E.Y., M.K., V.A., B.E.B., B.Y. ve S.Z. isimli 8 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı