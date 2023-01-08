Alkollü içeceklere yapılan zam sonrası Kılıçdaroğlu, 'Bu zulümdür' diyerek isyan etti! Bir de vaadi var

CHP lideri Kılıçdaroğlu, alkollü içeceklere gelen yüzde 22,30 oranındaki ÖTV zammına adeta isyan etti. Sosyal medya paylaşımında "Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet, her hayat tarzını korur" diyen Kılıçdaroğlu, bir de vaatte bulunarak "6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak alkollü içecek fiyatlarına yapılan zamlara tepki gösterdi.

"YAPILAN ZAMLAR YILDIRMADIR, ZULÜMDÜR"

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabında bugün yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Alkollü içeceklere yapılan zamlar yıldırmadır, zulümdür. Devlet, bir hayat tarzını kuşatamaz, taciz edemez, rahatsız edemez. Devlet, her hayat tarzını korur. 6 ay sonra vergileri yeniden düzenleyerek çözeceğim önemli meselelerimizden biri de bu meseledir."

NE OLMUŞTU?

Enflasyon verilerinin duyurulmasıyla içki ve sigara fiyatlarında otomatik ÖTV artışı yüzde 22,29 olarak hesaplanmıştı. Birçok içki türü ve sigara markaları zamlı listeleri yayınlamıştı.

EN UCUZ BİRA 33 TL

Buna göre 2023 yılı için içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi. ÖTV artışına şirketlerinde zammı eklenince biranın fiyatı yüzde 35 oranında arttı. Zam sonrası en ucuz biranın fiyatı 22 TL'den 33 TL'ye yükseldi. 28 liraya satılan biralar ise 38 TL'ye çıktı.

FİYAT 60 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

30 liraya satılan bir başka bira çeşidinin fiyatı ise 45 TL oldu. 44 TL'ye satılan yüksek alkollü bir biranın fiyatı ise 60 TL oldu.