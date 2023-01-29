Kılıçdaroğlu 4 Şubat'ta adaylığını mı açıklayacak? Ankara, CHP'li ismin paylaşımını konuşuyor

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 14 Mayıs tarihine kilitlenirken, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in yaptığı paylaşım Ankara gündemine bomba gibi düştü. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı bir video paylaşan Killik, not olarak ise "4 Şubat 2023" ifadesiyle kum saati emojisi kullandı. Killik'in paylaşımı Kılıçdaroğlu'nun 4 Şubat'ta adaylığını açıklayacağı şeklinde yorumlandı.

14 Mayıs tarihinde yapılacak seçimler öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı tartışılırken, muhalefetin adayının kim olacağı ise henüz netleşmedi.

SÜRPRİZ BİR İSİM OLMAYACAK

Kulislerde uzun süredir adaylık için CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi konuşuluyor. 6'lı Masa'da ise, liderlerin "ortak aday çıkarma" konusunda uzlaştığı ve "sürpriz" bir isim değil, kamuoyunun bildiği, tanıdığı ve konuştuğu isimlerden biri olacağı ifade ediliyor.

CHP'Lİ İSİMDEN KULİSLERİ HAREKETLENDİREN PAYLAŞIM

Ankara, 6'lı Masa'nın cumhurbaşkanı adayının ismine kilitlenirken, CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in Twitter hesabından yaptığı paylaşım büyük ses getirdi. Attığı tweet'e "4 Şubat 2023" ifadesiyle birlikte kum saati emojisi notunu düşen Killik'in paylaştığı videoda ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüntüsüyle birlikte "Çok yakında" ifadesinin yer aldığı görülüyor.

4 ŞUBAT'TA ADAYLIĞINI MI AÇIKLAYACAK?

CHP Gençlik Kolları Başkanı Killik'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım "Kılıçdaroğlu 4 Şubat 2023'te adaylığını mı açıklayacak?" sorusunu akıllara getirdi.