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KİK genelkurmay başkanları Manama'da 23. toplantıda savunma işbirliğini görüştü

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KİK Silahlı Kuvvetleri Yüksek Askeri Komitesinin 23. Toplantısı, Bahreyn Genelkurmay Başkanı Nuaymi başkanlığında Manama'da yapıldı. Toplantıda KİK ülkeleri arasında savunma işbirliği ve bölgedeki güvenlik gelişmeleri ele alındı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin genelkurmay başkanları, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen toplantıda askeri ve savunma alanındaki işbirliğini güçlendirme konularını ele aldı.

Bahreyn ordusundan yapılan açıklamaya göre, Bahreyn Genelkurmay Başkanı Ziyab bin Sakr en-Nuaymi başkanlığında gerçekleştirilen KİK Silahlı Kuvvetleri Yüksek Askeri Komitesinin 23. Toplantısı'na Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt, Umman ve Katar Genelkurmay Başkanları katıldı.

Toplantıda, KİK üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleri arasındaki işbirliği ve koordinasyonun artırılması imkanları ile bölgedeki güvenlik gelişmeleri ve mevcut koşullar altındaki savunma işbirliği konuları görüşüldü.

Bahreyn Genelkurmay Başkanı Nuaymi toplantıda yaptığı konuşmada, ortak savunma sistemlerinin ve savunma entegrasyonunun güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

Nuaymi, "Sürecin tehlikesi ve tanık olunan olağanüstü saldırılar, KİK ülkelerinin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm riskleri kontrol altına almak için hepimizi tam bir dayanışma, yakın koordinasyon ve ortak işbirliği gerektiren tarihi bir sorumlulukla karşı karşıya bırakmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun İran destekli Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Kaynak: AA
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