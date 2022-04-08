Kiev Büyükelçisi Güldere, Türkiye'nin "Ukrayna meselesinde" en aktif ülkelerden olduğunu söyledi

Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere, Rusya- Ukrayna savaşında kalıcı ateşkesin sağlanması konusunda Türkiye'nin en aktif ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Büyükelçi Güldere, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaşın ardından Kiev Büyükelçiliğinin geçici olarak Ukrayna'nın Çernivtsi şehrine taşınması ve bu hafta tekrar başkente dönmesi, Türkiye'nin Ukrayna'da ateşkesin sağlanması için gösterdiği çabalar, Türkiye'den insani yardımların gönderilmesi ve sivillerin tahliye sürecini AA muhabirine değerlendirdi.

Savaşın başladığı günden bu yana Büyükelçilik olarak Ukrayna'daki sivillerin tahliyesi için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Güldere, Kiev'in çevresinde ciddi güvenlik riskleri oluştuğunda, Büyükelçiliğin faaliyetlerini geçici olarak Romanya sınırındaki Çernivtsi'ye kaydırdıklarını anlattı. Bu hafta yeniden Kiev'e döndüklerini aktaran Güldere, "Çernivtsi ilini seçerken temel düşüncelerimizden bir tanesi bizim bu tahliye operasyonlarında bir lojistik merkezimize dönüşmüş olmasıydı." dedi.

Güldere, dün itibarıyla Türkiye'ye gönderdikleri ve tahliye ettikleri insan sayısının 16 bin 700'e ulaştığını vurgulayarak Çernivtsi'de de güzel, verimli bir mesaileri olduğunu dile getirdi.

Türkiye'den Çernivtsi'ye geçen hafta 13 tır insani yardımı taşıyan konvoyun geldiğine, Türkiye'nin bugüne kadar 62 tır yardımı Ukrayna'ya ulaştırdığına işaret eden Güldere, "62 tır tabii önemli bir rakam ve şimdi da altı tırımız da yolda. Sayın Kızılay Başkanımız dün ve bugün Ukrayna Kızılhaç Komitesi başkanıyla bir aradaydı." diye konuştu.

Güldere, Çernivtsi'deki tahliye operasyonlarının neredeyse tamamlandığı ve Kiev'in çevresindeki güvenlik durumunun iyileştiği aşamada Büyükelçiliğin tekrar başkente taşındığının altını çizdi.

"Henüz Kiev'de şartlar tamamen normalleşmiş değil"

Türkiye'nin Ukrayna'daki resmi temsilciliği olarak önemli bir fonksiyonu yerine getirdikleri için Büyükelçiliğin Kiev'e dönüşünün son derece önemli olduğuna dikkati çeken Güldere, "Burada bizim büyükelçilik olarak Kiev'e geri dönmüş olmamız tüm sivil vatandaşlar için de 'Haydi buyurun Kiev'e dönün' şeklinde bir mesaj olarak da bence algılanmamalı. Çünkü siz de uzun süredir Kiev'desiniz. Durumu görüyorsunuz. Henüz Kiev'de şartlar tamamen normalleşmiş değil." diye konuştu.

Güvenlik tedbirleri nedeniyle Kiev'de hareket etmenin çok zor olduğuna dikkati çeken Güldere, şöyle devam etti:

"Özellikle vatandaşlarımızdan, iş adamlarımızdan, Büyükelçilik döndü, biz de dönelim diyecek olanlar olabilir. Onlara ben biraz daha sabır göstermeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Henüz güvenlik açısından ciddi bir risk kalmamış olsa da şehirde normal bir düzen sağlanana, belli bir ateşkes tesis edilene, belki hava sahası açılana kadar çok da acele etmemek daha doğru olabilir."

Ateşkes için liderlerin bir araya gelmesi gündemde

Ukrayna'da devam eden savaşta kalıcı ateşkesin sağlanması için Türkiye'nin önemli diplomatik adımlar attığını kaydeden Güldere, "Tabii Türkiye belki diplomasi alanında taraflar arasında bir uzlaşıya ulaşılması için en somut neticeleri üreten ülkelerin başında geliyor. " ifadelerini kullandı.

Güldere, Rusya ile Ukrayna heyetlerinin İstanbul'da bir araya gelmesinin bugüne kadar düzenlenen müzakerelerin en verimlisi olduğunu belirterek görüşmede üzerinde çalışılan hususların en kısa sürede somut bir metne dönüşmesi ve bu metin temelinde önce sağlam, sürdürülebilir bir ateşkesin, ardından da barışın tesisini temenni ettiklerini söyledi. Güldere, "Diplomasi cephesinde Türkiye en aktif ülkelerden bir tanesi. Bu İstanbul'da yapılan son müzakerelerden sonra bir hareketlilik tekrar oluştu. Diliyoruz ki işte o devam eden diplomasi kulvarı en kısa sürede sonuç versin." ifadelerini kullandı.

Mariupol'de kalan 30'a yakın Türkiye vatandaşın tahliyesi için çalışmalar yapılıyor

Mariupol'de kalan insanların tahliyesi konusunda Türkiye olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini aktaran Güldere, şehirde 25 ila 30 arasında Türk vatandaşının bulunduğunu vurguladı.

Şehirde kalanların tahliyesi için çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaşan Güldere, "Onlara dair de nokta atışı çalışmalarımız hala devam ediyor. Dolayısıyla inşallah Mariupol'deki tahliye ile birlikte artık bu çalışmalarda da sona gelmiş olacağız." dedi.

Mariupol'den sivillerin tahliyesi edilebilmesi için Türkiye'nin taraflara deniz yoluyla da bir koridor açmayı teklif ettiğini hatırlatan Güldere, sözlerini şöyle tamamladı:

"Temennimiz bu çalışmaların en kısa sürede somut sonuca dönüşmesi ve bu sayede hem vatandaşlarımızın hem orada mağdur durumda olan diğer sivillerin güvenli bir şekilde tahliyesine Türkiye olarak gerekli katkıyı sağlayabilmek."