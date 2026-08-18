Rum siyasetçilerden Kıbrıs'ta geçmişle yüzleşme çağrısı

Kıbrıslı Rum siyasetçiler, Kıbrıs Adası'nda geçmişte Kıbrıs Türklerine yönelik gerçekleştirilen saldırı ve katliamlarda faillerin cezalandırılmadığına dikkati çekerek, "geçmişle yüzleşme ve karşılıklı özür" çağrısında bulundu.

Eski Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli, sosyal medya hesabından, 2016'da yaptığı ve toplu mezardan fotoğrafların yer aldığı paylaşımını yeniden yayımlayarak, 14 Ağustos 1974'te Rum çetelerince Atlılar, Muratağa, Sandallar ve Taşkent'te katledilen Kıbrıs Türklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Markulli, "Türklerin öldürülmesi karşısında hiçbir Rum'un cezalandırılmadığını" belirterek, "Gerçekleri kabul edelim, karşılıklı özür dileyelim." ifadesini kullandı.

Ada'da aşırı sağın bugün de tehdit oluşturduğunu vurgulayan Markulli, "Atlılar, Muratağa, Sandallar, Taşkent. Cezalandırılmayan suçlar, söylenmeyen gerçekler, iyileşmeyen yaralar, dinmeyen acılar." değerlendirmesini yaptı.

Markulli, gerçeklerin kabul edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Gerçekleri kabul etmediğimiz sürece, suçları sessizliğin kuyularında sakladığımız sürece, birbirimizin acısını hissetmediğimiz sürece, açık yaraları bıraktığımız sürece uçurum genişleyecek, barış inşa edilmeyecek, ortak vatan vizyonu bizi sonsuza dek terk edecek." ifadelerini kullandı.

GKRY milletvekilinden "görmezden gelinemez" vurgusu

GKRY Milletvekili Yorgos Kukumas da yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türklerine yönelik saldırıların Kıbrıs tarihinin yeterince bilinmeyen sayfalarından biri olduğunu, Rum toplumunda bu olayların "görmezden gelinemeyeceğini" belirtti.

Kukumas, Ağustos 1974'te Gazimağusa bölgesindeki Maratha (Muratağa), Santalari (Sandallar) ve Aloa (Atlılar) köylerinde 126 Kıbrıs Türkü kadın, çocuk ve yaşlının Rum çeteler tarafından katledilmesini, Toçni'de de çok sayıda Kıbrıs Türk erkeğinin öldürülmesini "tarihin kara sayfalarından biri" olarak nitelendirdi.

Rum siyasetçi, söz konusu saldırıların Rum aşırı sağ unsurlar tarafından gerçekleştirildiğini aktararak, faillerin büyük bölümünün bugüne kadar cezalandırılmadığını vurguladı.

Kukumas, "Kıbrıs meselesi hakkındaki siyasi görüşü veya pozisyonu ne olursa olsun temel onura sahip hiçbir insan, Kıbrıs Türk çocuklarının toplu halde kuyularda nasıl bulunduğu ve kemiklerinin bugün nasıl ortaya çıkarıldığı gibi soruları görmezden gelemez." görüşünü paylaştı.

Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı

Rum askeri, polisi ve Rum çeteleri tarafından 1974'te Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde gerçekleştirilen saldırılarda, çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan 126 Kıbrıs Türkü katledildi. Öldürülen Kıbrıs Türklerinin naaşları toplu mezarlara konuldu.

Atlılar köyündeki toplu mezar 20 Ağustos 1974'te, Muratağa-Sandallar'daki toplu mezar ise bir çobanın toprağın üzerindeki insan elini fark etmesi üzerine 2 Eylül 1974'te ortaya çıkarıldı.

Muratağa-Sandallar ve Atlılar Katliamı, Türk Silahlı Kuvvetlerince Kıbrıs Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının gerekçelerinden biri olarak gösterildi.

Kaynak: AA