67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor

67 yıllık ilçe köy olmak üzere! Taşınacak 350 kişi aranıyor
Güncelleme:
Bolu'nun güneyinde bulunan Kıbrıscık ilçesi, merkez nüfusu 2 binin altında kaldığı için köy statüsüne düşme tehlikesiyle karşı karşıya. 350 kişinin ilçeye taşınması durumunda tehlikeyi atlatacak olan Kıbrıscık'ın köy statüsüne düşmemesi için düzenlenen etkinlikte salon boş kaldı. Etkinlikte sesi titreyerek konuşan Belediye Başkanı Emin Tekemen, "Eğer yılbaşına kadar biz bu işi çözemezsek, ilçemiz gidiyor. İş işten geçtikten sonra, bu işe sahip çıkılmaz" dedi.

SALON BOŞ KALDI, BELEDİYE BAŞKANI TEHLİKEYİ SESİ TİTREYEREK ANLATTI

Kıbrıscık'ın köy statüsüne düşmemesi için Necip Fazıl Kültür Merkezi'nde 'Kıbrıscık'a Sahip Çıkalım Dayanışma Günü' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Bolu'da ikamet edip, aslen Kıbrıscıklı olan vatandaşlardan ikametlerini Kıbrıscık'a taşıması istendi. 600 kişilik salonda düzenlenen etkinliğe katılım az olunca, büyük bölüm boş kaldı. Salonun boş kaldığını gören Kıbrıscık Belediye Başkanı Emin Tekemen'in konuşurken sesi titredi.

"YILBAŞINA KADAR ÇÖZMEKSEK İLÇEMİZ GİDİYOR"

Sesi titreyerek konuşma yapan Başkan Tekemen, yılbaşına kadar vakitleri olduğunu belirterek, "Eğer yılbaşına kadar biz bu işi çözemezsek, ilçemiz gidiyor. İş işten geçtikten sonra, bu işe sahip çıkılmaz. İş bitmeden gerekli çözümleri üretmek zorundayız. Ortak problemimiz ve kırmızı çizgimiz olan Kıbrıscık'ımızın ayakta durması için tüm siyasi partiler, dernekler, STK'larla birlikte birlik olduk. Birinci toplantımızı Kıbrıscık'ta gerçekleştirdik. O toplantıda 1025 olan nüfusumuz, bugün 1430'lara yükselmiş durumda" dedi.

"İLÇEYİ KAYBETMİŞ SON BELEDİYE BAŞKANI OLMAK İSTEMİYORUM"

Kıbrıscıklı vatandaşların gayret etmesi gerektiğini belirten Tekemen, "Eğer biz Bolu'dan, 350, 400 nüfus halledersek, geri kalanını TOKİ'ye kayıtlar var, nüfuslarını aldıracaklar. Esas gayret hemşehrilerimize düşüyor. Tek kişiyle olacak iş değil. 3 aydır gecem gündüzüm belli değil. Gerçekten benim için büyük sıkıntı. İlçeyi kaybetmiş son belediye başkanı olmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"NE YAZIK Kİ SALONU DOLDURAMADIK"

Salonun boş kalmasından dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Tekemen, "Bizim sizlerden istediğimiz, bugün Bolu'dan, en azından 350 nüfusla geri dönmek. Ama gördüğüm kadarıyla ne yazık ki salonu dolduramadık. Bu benim için büyük üzüntü. İnşallah bu 350'yi tamamlarsak, kalanını biz tamamlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

