Kıbrıs'ta BM Genel Sekreteri Guterres öncülüğünde ara bölgedeki üçlü görüşme sona erdi
Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü görüşme sona erdi.
Kıbrıs'ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres öncülüğünde ara bölgede yapılan üçlü görüşme sona erdi.
Başkent Lefkoşa'daki ara bölgede bulunan BM Merkezi'ndeki görüşmeye, BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis katıldı.
Sabah saat 10.00 sıralarında başlayan üçlü görüşme bir saatten biraz fazla sürdü.
Görüşmeden sonra KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve GKRY lideri Hristodulidis ara bölgeden ayrıldı.
BM öncülüğünde yapılan üçlü görüşmenin ardından Genel Sekreter Guterres, basın toplantısı düzenleyecek.