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Gaziantep'te Gözyaşları: Balyemez Son Yolculuğuna Uğurlandı

Gaziantep'te Gözyaşları: Balyemez Son Yolculuğuna Uğurlandı
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KKTC'de alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Nihat Balyemez'in cenazesi Gaziantep'e getirildi. Cenazesi, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları arasında uçaktan alınarak adli tıp morguna gönderildi. Balyemez'in yarın öğle namazının ardından toprağa verileceği açıklandı.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan hareket ettikten kısa süre sonra alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerden Nihat Balyemez'in cenazesi uçakla Gaziantep'e getirildi.

Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta öğleden sonra hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi, kısa süre sonra alabora oldu. Kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 241 yolcu kurtarıldı, kaybolan 20 yolcuyu arama çalışmaları sürerken, olayda yaşamını yitirenlerden Nihat Balyemez'in cenazesi uçakla memleketi Gaziantep'e getirildi. Cenazeyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gaziantep Konsolosu Kerem İzmen, Oğuzeli Kaymakamı Mikail Ersöz, Balyemiz'in ailesi ve sevenleri karşıladı. Balyemiz'in cenazesi tekbir getirip gözyaşı döken yakınları tarafından cenaze aracına yüklenerek, Gaziantep Adli Tıp Morgu'na gönderildi.

Balyemiz'in cenazesinin yarın öğle namazına müteakip toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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