Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kıbrıs gazisine son görev

Güncel Haberler

Kıbrıs Gazisi Nizamettin Yıldız, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vefat etti. Yıldız'ın ölüm haberi, Kıbrıs gazilerini ve vatandaşları derinden üzdü. Ömerdüz köyü sakinleri ve yakınları, Yıldız'ı son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi.

Kıbrıs gazisine son görev

SİNOP - Kıbrıs Gazisi Nizamettin Yıldız, son yolculuğuna uğurlandı.

Kıbrıs Gazisi Nizamettin Yıldız, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 70 yaşında vefat etti. Yıldız'ın ölüm haberi, Kıbrıs gazilerini ve vatandaşları derinden üzdü. Ömerdüz köyü sakinleri ve yakınları, Yıldız'ı son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi.

Yıldız'ın cenazesi, askeri tören düzenlenerek Ayancık'ın Ömerdüz köyüne getirildi. Köyün camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yıldız, sevenleri tarafından dualar eşliğinde defnedildi.

Cenaze törenine, Yıldız'ın yakınları, köy halkı, Kıbrıs gazileri ve bölgedeki askeri yetkililer katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Celal Araz - Güncel

Nizamettin Yıldız Tekirdağ Kıbrıs Çorlu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title