Kıbrıs gazisine son görev

Kıbrıs Gazisi Nizamettin Yıldız, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde vefat etti. Yıldız'ın ölüm haberi, Kıbrıs gazilerini ve vatandaşları derinden üzdü. Ömerdüz köyü sakinleri ve yakınları, Yıldız'ı son yolculuğuna uğurlamak için bir araya geldi.