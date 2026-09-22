Kıbrıs gazisi Yaşar Gürbüz, Kütahya Domaniç'te askeri törenle toprağa verildi

Kıbrıs gazisi Yaşar Gürbüz, Kütahya Domaniç'te askeri törenle toprağa verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya'da kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yaşar Gürbüz, Domaniç'teki Sultan Aladdin Camisi'nde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Bayrağa sarılı naaşı askerlerin omuzlarında taşınarak Tıraz Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Kütahya'da geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden 65 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yaşar Gürbüz, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.
Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Gürbüz için Domaniç ilçesindeki Sultan Aladdin Camisi'nde tören düzenlendi.
Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine Domaniç Kaymakam Vekili Elif Koz, Belediye Başkan Yardımcısı Şuayp Çakır, İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından Gürbüz'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omuzlarında taşındı.
Gürbüz'ün cenazesi, Tıraz Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.