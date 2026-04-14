Kıbrıs gazisi Kızıl'ın cenazesi Kastamonu'da toprağa verildi

Hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Şükrü Kızıl, Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazı sonrası ailesinin kabristanlığına defnedildi.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanede hayatını kaybeden Kızıl'ın (72) cenazesi Hanönü Halime Hatun Camisi'ne getirildi.

Burada düzenlenen askeri törenin ardından öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Kızıl'ın cenazesi, Yeniboyundurcak köyündeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine, Kastamonu Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Hanönü Kaymakamı Emre Oktay, Belediye Başkanı Metin Yamalı, Taşköprü İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yasin Bulut ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Özcan
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç

İsrail, müzakere günü saldırdı! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok

Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok
Esra Erol’da şok anlar! Büyük değişim yetmedi… Hakaret sonrası stüdyoyu terk etti

Değişimi de yetmedi! Ağır sözler sonrası stüdyoyu terk etti
Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı

Türkiye'nin en zengini değişti! Murat Ülker zirveyi kaptırdı
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur

Ablası adliyenin önünde haykırarak isim verdi: Gülistan'ın katili...
Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok

Reytinglerde Uzak Şehir'e büyük şok
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum

Zerrin Özer’in son hali üzdü
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış

Birileri bu yorumu ciddiye alsa okul saldırısı önlenebilirdi