Kıbrıs Gazisi Resul Güney'in Cenazesi Ordu'da Defnedildi
Kıbrıs Gazisi Resul Güney'in (71) cenazesi, memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde toprağa verildi. Güney'in cenazesi, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesinin ardından ailesi ve yakınları tarafından evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı Kurudere Camisi'nde kılındı ve aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine, Ordu Vali Yardımcısı, Çaybaşı Kaymakamı, Çaybaşı Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı.
Kıbrıs Gazisi Resul Güney'in (71) cenazesi, memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde toprağa verildi.
Kurudere Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Ünye'deki özel hastanede hayatını kaybeden Güney'in cenazesi evine getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından Kurudere Camisi'ne getirilen Güney'in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.
Cenaze törenine, Güney'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ordu Vali Yardımcısı Burak Keser, Çaybaşı Kaymakamı Turgay Tarık, Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz ve vatandaşlar katıldı.