Kıbrıs Gazisi Recep Özgül'ün Cenazesi Toprağa Verildi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hayatını kaybeden 76 yaşındaki Kıbrıs gazisi Recep Özgül'ün cenazesi, askeri törenle Nüzhetiye Mezarlığı'na defnedildi. Törene Kocaeli Valisi, askeri yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Özgül'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Nüzhetiye Camisi'ne getirildi.
Namaz ve düzenlenen askeri törenin ardından Özgül'ün cenazesi, Nüzhetiye Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenazeye, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Osman Arslanoğlu - Güncel