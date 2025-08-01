Kıbrıs Gazisi Mehmet Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sivas'ta yaşamını yitiren 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Güler'in cenazesi, askeri törenle defnedildi.
Sivas'ta yaşamını yitiren 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Güler'in cenazesi toprağa verildi.
Gemerek ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir solunum yetmezliği şikayetiyle Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Mehmet Güler'in cenazesi, Şarkışla ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Yıldırım Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine, Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Şarkışla İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Enes Karaca, Gemerek İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tugay Olucak, ilçe protokolü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.