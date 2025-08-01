Kıbrıs Gazisi Mehmet Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Mehmet Güler Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta yaşamını yitiren 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Güler'in cenazesi, askeri törenle defnedildi.

Sivas'ta yaşamını yitiren 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Mehmet Güler'in cenazesi toprağa verildi.

Gemerek ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Mahallesi'nde yaşayan ve bir süredir solunum yetmezliği şikayetiyle Sivas Numune Hastanesinde tedavi gören Kıbrıs Gazisi Mehmet Güler'in cenazesi, Şarkışla ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından düzenlenen askeri törenle Yıldırım Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Şarkışla Kaymakamı Zekeriya Murat Şahan, Gemerek Kaymakamı Enes Burak Koca, Şarkışla Belediye Başkanı Kasım Gültekin, Cemel Belde Belediye Başkanı Hakverdi Bulut, Şarkışla İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Enes Karaca, Gemerek İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tugay Olucak, ilçe protokolü, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Muharrem Delice - Güncel
MHP'den 'hasta mahkumlar' için çağrı: İnfazı geri bırakılmalıdır

Kimi kastetti? MHP'nin ağır topundan gündem olan çağrı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli'de aile katliamı! Polis, eşini ve iki çocuğunu öldürüp intihar etti

Aile katliamı! Polis memuru tüm ailesini öldürüp intihar etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.