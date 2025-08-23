Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özkan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özkan, düzenlenen askeri törenle toprağa verildi. Törene, ailesi, yerel yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özkan (72), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tavşanlı'da yaşayan Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özkan yaşamını yitirdi. Özkan'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi öğlen vakti ilçede bulunan Ulu Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen askeri törene ailesinin yanı sıra, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, gaziler ve sok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ın cenaze namazının kıldırmasının ardından Özkan, Tavşanlı Asri Mezarlığı'na toprağa verildi. Defin töreninin ardından Hüseyin Özkan'ın oğluna Türk Bayrağı teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada

Oda başkanının 2 kişiyi öldürdüğü anlar kamerada
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman'da arkadaşının öldürüldüğünü öğrenen kişi intihar etti

Arkadaşının öldürüldüğünü öğrenince yaşamına son verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.