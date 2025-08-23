Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özkan Son Yolculuğuna Uğurlandı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özkan (72), düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tavşanlı'da yaşayan Kıbrıs Gazisi Hüseyin Özkan yaşamını yitirdi. Özkan'ın Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi öğlen vakti ilçede bulunan Ulu Camisi'ne getirildi. Burada düzenlenen askeri törene ailesinin yanı sıra, İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Mustafa Baş, gaziler ve sok sayıda vatandaş katıldı. İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ın cenaze namazının kıldırmasının ardından Özkan, Tavşanlı Asri Mezarlığı'na toprağa verildi. Defin töreninin ardından Hüseyin Özkan'ın oğluna Türk Bayrağı teslim edildi.