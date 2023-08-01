Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Doğan'ın cenazesi, Kırbaşı Mahallesi'nde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene gazinin yakınları ve birçok kişi katıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Halil Doğan'ın cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında vefat eden Halil Doğan için, Kırbaşı Mahallesi'nde düzenlenen cenaze törenine gazinin yakınlarının yanı sıra Kaymakam Oktay Erdoğan, Garnizon Komutanı Ali Osman Altay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.

Doğan'ın cenazesi, kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Daha sonra Doğan'ın oğulları ve yakınları taziyeleri kabul etti.