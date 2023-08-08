Kıbrıs gazisi Duran Altınok toprağa verildi

Kırşehir'de oğlu tarafından öldürülen Kıbrıs gazisi Duran Altınok'un cenazesi köyünde defnedildi. Olayın sebebi ise evlilik tartışması olduğu öne sürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

? Kırşehir'de oğlu Barış Altınok (40) tarafından ruhsatsız tabanca ile öldürülen Kıbrıs gazisi Duran Altınok'un cenazesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından askeri personel tarafından teslim alınarak Değirmenkaşı köyüne getirildi. Burada düzenlenen törene Vali Hüdayar Mete Buhara, İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecan, Kıbrıs gazisi Duran Altınok'un ağabeyi Rüstem Altınok ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Altınok, köy mezarlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.