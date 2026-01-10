Haberler

Kıbrıs gazisi Aydın, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Güncelleme:
73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Alaattin Aydın, cenaze töreniyle memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Alaattin Aydın'ın cenazesi, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesinde toprağa verildi.

Aydın'ın cenazesi, İstanbul'dan ilçeye bağlı Dereköy köyündeki evinin önüne getirilerek helallik alındı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Aydın'ın cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Aydın'ın cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Taşova Kaymakamı Salih Kartal, askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
