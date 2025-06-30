Kıbrıs Gazisi Ahmet Ada Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Ahmet Ada Son Yolculuğuna Uğurlandı
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71 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Ahmet Ada'nın cenazesi, askeri törenle ve dualarla toprağa verildi. Tören, Abalar köyünde düzenlendi.

Edirne'de 71 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs Gazisi Ahmet Ada, askeri törenle toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden gazi için Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde tören düzenlendi.

Evinde helallik alınmasının ardından Türk bayrağına sarılı cenazesi köy mezarlığına getirilen Ahmet Ada'nın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla defnedildi.

Törene, Ahmet Ada'nın yakınlarının yanı sıra Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Gürkan Arda - Güncel
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