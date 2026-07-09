Kıbrıs gazisi Yaşar Usta, 60 yıldır demire şekil veriyor

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yaşar Çetinkaya, 13 yaşında babasının yanında başladığı demircilik mesleğini yaklaşık 60 yıldır aynı özveriyle sürdürüyor.

Karaurgan köyündeki atölyesinde iki oğluyla çalışan Çetinkaya, asırlık örs, çekiç ve körük gibi geleneksel demircilik aletlerini kullanarak yok olmaya yüz tutan mesleği gelecek kuşaklara aktarmaya çalışıyor.

Bölgede mesleğini aktif olarak sürdüren tek demirci ustası olan Çetinkaya, tarım ve hayvancılıkta kullanılan balta, kazma, çapa, orak, kürek, nal ve çeşitli el aletlerini sıcak demiri ateşte kızdırıp örs üzerinde döverek şekillendiriyor.

Geleneksel yöntemlerle üretim yapan usta, yılların verdiği tecrübeyle kırılan ve yıpranan aletleri de onarıyor.

"Çocuklarımı bu meslekle geçindirdim"

Yaşar Çetinkaya, AA muhabirine, babasından öğrendiği mesleği yaşatmaya çalıştığını, demirciliğin sabır, emek ve ustalık gerektiren zor bir meslek olduğunu söyledi.

Çocuk yaşta başladığı iş sürecinden bahseden Çetinkaya, "Babam da Sarıkamış'ta Fahri ustanın yanında öğrenmiş, bundan sonra ben devam ediyorum, yani usta oldum. Öküz arabası tekeri, nal, balta ve kazma yaptım. Çocuklarımı bu zor şartlarda bu meslekle geçindirdim. Askerlik sonrası da devam ettim." dedi.

Demirci ustası kalmadığı gibi çırak da yetişmediğini anlatan Çetinkaya, şöyle devam etti:

"Eskiden çok iyi demirci ustaları vardı ancak şimdi çırak yetişmiyor. Çocuklarımızı sanata yönelik okullarda yetiştirmemiz lazım. Asırlık malzemelerle çalışmayı sürdürüyorum, ustamın tarihi körüğünü hala kullanıyorum. Örsümüz, çekicimiz hepsi eski malzeme, hala devam ettiriyorum. Ustalık zor iş, heves isteyen bir şey, merak etmek lazım."

"Ocağın başında üretmeye devam ediyor"

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök, Yaşar Usta'nın bölge çiftçileri için çok önemli işler yaptığını dile getirerek, "Gerçekten bölgemizin duayen ustasıdır, maalesef mesleğin de son temsilcisi. Yıllarca bölgemizde bütün çiftçilerimizin zirai ekipmanlarını el emeği göz nuruyla bugüne kadar temin etmiş, başarmış. Allah yardımcısı olsun inşallah. Bu yaşına rağmen halen örsün, ocağın başında üretmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Çiftçilerden Ahmet Yenice de bölgedeki demir işlerini Yaşar Usta'nın yaptığını belirterek, "Yaşar usta bir efsane, yorulmak bilmez. Hem demirci dükkanında hem de tarımda çalışır, hayvancılık yapar, herkesin işini yol aldırır. Ama yaşar ustadan sonra usta yok, bu meslek bitiyor, keşke bitmese." şeklinde konuştu.