Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü Taksim'de kutlandı

KIBRIS Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Erek Çağatay, "20 Temmuz Kıbrıs'a barışın gelmesinin, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günün önemi kuşkusuz ki bizler için çok büyüktür" dedi.

20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Erek Çağatay, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 3'üncü Kolordu Kurmay Başkanı Tuğgeneral Birol Arslan, Kıbrıs Harekatı gazileri ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) üyeleri katıldı. KKTC İstanbul Başkonsolosluğu, STK ve derneklerin Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunmasının ardından başlayan törende, şehit ve gaziler anısına yapılan saygı duruşu sonrası İstiklal marşı okundu. Ardından KKTC İstanbul Başkonsolosu Erek Çağatay, törende konuşma yaptı.

KKTC İstanbul Başkonsolosu Erek Çağatay, "Kahraman Kıbrıs Türk mücahidinin, Türk Silahlı Kuvvetleriyle omuz omuza savaşarak canları ve kanları pahasına gerçekleştirdikleri 20 Temmuz 1974 mutlu Barış Harekatının 51'inci yıl dönümü, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve gururla kutlanmaktadır. 20 Temmuz, Kıbrıs'a barışın gelmesinin, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasının ve varoluş mücadelemizin dönüm noktasıdır. Bu anlamlı günün önemi kuşkusuz ki bizler için çok büyüktür. Rumlar, 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başından beri hayallerine ulaşmak için bir sıçrama tahtası olarak görmüşlerdir. Bu sebeple de 1960 yılında kurulan ortaklık Cumhuriyeti ancak 3 yıl yaşayabilmiş ve Kıbrıslı Türkler 1963 yılında eşit ortak olduğu cumhuriyetin tüm organlarından silah zoruyla saf dışı bırakılmıştır. Rumlar, Aralık 1963'de, Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik ve kapsamlı saldırılarına başlamış, 20 Temmuz 1974'e kadar devam eden bu karanlık yıllarda Kıbrıs Türk halkı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkının her türlü desteğiyle direnmiş, mücadelesine birlik ve beraberlik içerisinde devam etmiştir. 15 Temmuz 1974'de Yunanistan'ın adada yaptığı darbe girişimi neticesinde Anavatan Türkiye, uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan garantörlük hakkına dayanarak Kıbrıs Türk halkını toplu kıyımdan kurtarmak amacıyla mutlu barış harekatını gerçekleştirmiştir. Bizler bugün içinde bulunduğumuz süreç de dahil olmak üzere Kıbrıs Türk tarafı olarak Türkiye'nin desteğiyle adada adil, kapsamlı ve bir çözüme ulaşılması yönünde güçlü desteğimizi sürdürmekteyiz. Ancak Kıbrıs Türk halkının 1963-1974 yılları arasında yaşanan acı tecrübeleri unutması mümkün değildir ve aynı trajedileri bir kez daha yaşamak istememektedir. Bu bağlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs'ta mevcut olan iki devletin egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün güvence altına alınacağı bir zemin temelinde adil ve sürdürülebilir bir anlaşmaya ulaşılabileceği tezini Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük desteğiyle Birleşmiş Milletler nezdinde kayda geçirmiş ve tüm dünyaya ilan etmiştir" dedi.