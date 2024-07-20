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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü İzmir'de törenle kutlandı

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Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitlik ve anlaşma için gösterdiği çabayı vurguladı. Tören, Hava Eğitim Komutanlığı bandosunun dinletisi ve zeybek gösterisiyle sona erdi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla İzmir'de tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

KKTC İzmir Başkonsolosu Ayşen Volkan İnanıroğlu, burada yaptığı konuşmada, yarım asırdır Kıbrıs'ta siyasi eşitliğe dayalı kapsamlı bir anlaşmaya varılması için Kıbrıs Türk tarafının, her türlü iyi niyet ve çabayı gösterdiğini söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine değinen İnanıroğlu, şunları kaydetti:

"Bu harekat gerçekleştirilmemiş olsaydı şu anda burada olamazdık. Aynı Gazze'de yaşananlar gibi, Filistin halkı gibi olurduk. Bizim yanımızda her zaman ana vatan olduğu için çok şanslıyız. Kıbrıs Türkü olarak bizler yolumuza ana vatan Türkiye'nin desteğiyle devam edecek, uluslararası toplumun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ayrı ve egemen bir devlet olduğu gerçeğini görmeleri ve Ada üzerindeki haklarımızı korumak için var gücümüzle mücadelemizi sürdüreceğiz."

Hava Eğitim Komutanlığı bandosunun dinletisiyle devam eden tören, zeybek gösterisiyle sona erdi.

Törene, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Vali Yardımcısı Kamil Köten ile bazı protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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