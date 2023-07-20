Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü Taksim'de kutlandı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, törende yaptığı konuşmada, harekatın Türkleri ve Rumları kurtardığını belirtti.

KIBRIS Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC) İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Barış Harekatı'nın Yunanistan'ın adayı işgalinin ardından gerçekleştiğini belirterek "20 Temmuz 1974, Merhum Başbakan Ecevit'in de o dönemde dediği gibi hem Türkleri hem Rumları kurtarmıştır" dedi.

20 Temmuz 1974 tarihinde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, KKTC İstanbul Başkonsolosu Seniha Birand Çınar, Vali Yardımcısı Özlem Bozkurt Gevrek, 1'inci Ordu Komutanlığı temsilcisi Tuğgeneral Nurettin Hakan Büyükçulha, Dışişleri Bakanlığı İstanbul temsilcisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcisi, Kıbrıs Harekatı gazileri ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) üyeleri katıldı.