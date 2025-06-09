Khalid Abdalla, İlk Şarkısını Filistinli Çocuklara Adayarak Yayınladı

Khalid Abdalla, İlk Şarkısını Filistinli Çocuklara Adayarak Yayınladı
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İngiliz oyuncu Khalid Abdalla, 'The Crown' dizisinde Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi el-Fayed'i canlandırdıktan sonra ilk şarkısı 'A Simple Song'u dinleyicilere sundu. Sanatçı, şarkıyı Filistin'in tüm çocuklarına adadığını belirtti.

İngiltere Kraliyet Ailesi'ni anlatan "The Crown" dizisinde Prenses Diana'nın sevgilisi Dodi el-Fayed'i canlandıran İngiliz oyuncu Khalid Abdalla, ilk şarkısı "A Simple Song"u dinleyicilerle buluşturdu.

Sanatçının plak şirketi Gülbaba Records'tan yapılan açıklamaya göre, Abdalla ilk şarkısını Filistin'in tüm çocuklarına adadı.

Yakın zamanda İngiltere'nin İsrail'e silah satışını protesto amacıyla düzenlenen ve göstericilerin ellerindeki metrelerce uzunluktaki kırmızı örtüyle başkent Londra'da parlamento binasının etrafında insan zinciri oluşturarak sembolik "kırmızı duvar" ördüğü eyleme katılan isimler arasında Khalid Abdalla da yer almıştı.

Gülbaba Records etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlanan şarkının prodüktörlüğünü Grammy ödüllü Martin Terefe ile Dave Okumu yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen sanatçı, şarkının ilhamının, devam eden bir soykırımın ortasında, Trump ve Netanyahu'nun Gazze'yi etnik olarak temizleyip bir Riviera'ya dönüştürme amacında bulunduğu bir anda geldiğini ifade etti.

Mısır asıllı Abdalla, şarkıyı kişisel sosyal medya hesabında da paylaşarak, şarkıyı Filistin'in geçmişteki, bugün ve gelecekteki çocuklarına ve soykırıma uğrayan tüm çocuklara adadığını vurguladı.

Öncelikle sosyal medyada paylaşılan eser, 24 saat içinde yarım milyonu aşkın izlenmeye ulaştı.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
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