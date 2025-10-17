KESK Üyeleri KHK İhraçları İçin Meclis'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri adına KESK'in Eş Genel Başkanları Ahmet Karagöz ve Ayfer Koçak'ın da aralarında yer aldığı heyet, DEM Parti'yi Meclis'te ziyaret etti.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya başlattıkları yürüyüş sona erdi. KESK üyelerinin Meclis önünde basın açıklama yapmasına polis tarafından izin verilmezken, KESK üyeleri, Madenci Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrasında KESK Eş Genel Başkanları, DEM Parti'yi TBMM'de ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"KESK Eş Genel Başkanları Ahmet Karagöz ve Ayfer Koçak ile KESK'li KHK'liler adına Güven Boğa, Saliha Zorlu ve İhsan Batur'dan oluşan heyet; Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Sevtap Akdağ Karahalı ve milletvekillerimizle Meclis'te bir araya geldi. Heyet, KHK ile hukuksuz biçimde ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesi talebiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya gerçekleştirdikleri yürüyüşün amacını ve taleplerini paylaştı. Görüşmede ayrıca emek mücadelesinin ortaklaştırılması, hukuksuz ihraçların son bulması ve emekçilerin onurlu yaşam koşullarına kavuşması için Meclis'te ve sokakta yürütülecek ortak mücadele vurgulandı."