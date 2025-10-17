Haberler

KESK Üyeleri KHK İhraçları İçin Meclis'i Ziyaret Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyen KESK üyeleri, KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin göreve iadeleri talebiyle DEM Parti'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında emek mücadelesinin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

(ANKARA) - Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya yürüyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri adına KESK'in Eş Genel Başkanları Ahmet Karagöz ve Ayfer Koçak'ın da aralarında yer aldığı heyet, DEM Parti'yi Meclis'te ziyaret etti.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iadesi talebiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya başlattıkları yürüyüş sona erdi. KESK üyelerinin Meclis önünde basın açıklama yapmasına polis tarafından izin verilmezken, KESK üyeleri, Madenci Anıtı önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrasında KESK Eş Genel Başkanları, DEM Parti'yi TBMM'de ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin DEM Parti'nin resmi sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"KESK Eş Genel Başkanları Ahmet Karagöz ve Ayfer Koçak ile KESK'li KHK'liler adına Güven Boğa, Saliha Zorlu ve İhsan Batur'dan oluşan heyet; Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Sevtap Akdağ Karahalı ve milletvekillerimizle Meclis'te bir araya geldi. Heyet, KHK ile hukuksuz biçimde ihraç edilen kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesi talebiyle Diyarbakır'dan Ankara'ya gerçekleştirdikleri yürüyüşün amacını ve taleplerini paylaştı. Görüşmede ayrıca emek mücadelesinin ortaklaştırılması, hukuksuz ihraçların son bulması ve emekçilerin onurlu yaşam koşullarına kavuşması için Meclis'te ve sokakta yürütülecek ortak mücadele vurgulandı."

Kaynak: ANKA / Güncel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
Maç bitti ama gerilim bitmedi! İsrail FIFA'ya gidiyor: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım

FIFA'ya gidiyorlar: Aptal gibi davranma, yoksa kafanı kırarım
Geçmişi Helenistik döneme kadar uzanan tarihi burca klima taktılar

Geçmişi Helenistik döneme uzanan tarihi yapıya büyük saygısızlık
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Köpeklere cinsel saldırıda bulunup öldüren doktora hapis cezası

Doktorun köpeklere yaptıkları cezasız kalmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.