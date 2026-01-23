Kesk:  33 Yıl Önce Karanlık Güçler Tarafından Katledilen Uğur Mumcu'yu Saygı ve Özlemle Anıyoruz

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), vefatının 33'üncü yılında gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu andı.

Konfederasyondan paylaşılan mesajda, "33 yıl önce 24 Ocak 1993'de evinin önünde arabasına konan bombayla, karanlık güçler tarafından katledilen Uğur Mumcu'yu saygı ve özlemle anıyoruz. Ülkemizde emekten, demokrasiden, laiklikten, bilimden ve barıştan yana tutum alan, düşüncelerini ifade eden bilim insanları, aydınlar, gazeteciler, sanatçılar ve tüm muhalif kesimler ne yazık ki hemen her dönem karanlıktan beslenen güçlerin hedefinde olmuştur. Öncesi ve sonrasıyla bu faili belli cinayetlerin bugünün gerici rejimini inşa etmenin adımları olarak gerçekleştiğini biliyoruz. Uğur Mumcu cinayeti de bu faili belli cinayetler zincirinin en önemli halkalarından birisidir. Katledilişinin 33. yılında Uğur Mumcu şahsında; katledilen tüm aydınlarımızı, yazarlarımızı, gazetecilerimizi saygıyla anıyoruz. Unutmadık! Unutmayacağız.." ifadelerine yer verildi.