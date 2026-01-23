Haberler

Kesk:  33 Yıl Önce Karanlık Güçler Tarafından Katledilen Uğur Mumcu'yu Saygı ve Özlemle Anıyoruz

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu vefatının 33. yılında andı. KESK, Mumcu’yu katleden karanlık güçlere dikkat çekerek, aydınların hedef alındığına vurgu yaptı.

(ANKARA) - Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), vefatının 33'üncü yılında gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'yu andı.

Konfederasyondan paylaşılan mesajda, "33 yıl önce 24 Ocak 1993'de evinin önünde arabasına konan bombayla, karanlık güçler tarafından katledilen Uğur Mumcu'yu saygı ve özlemle anıyoruz. Ülkemizde emekten, demokrasiden, laiklikten, bilimden ve barıştan yana tutum alan, düşüncelerini ifade eden bilim insanları, aydınlar, gazeteciler, sanatçılar ve tüm muhalif kesimler ne yazık ki hemen her dönem karanlıktan beslenen güçlerin hedefinde olmuştur. Öncesi ve sonrasıyla bu faili belli cinayetlerin bugünün gerici rejimini inşa etmenin adımları olarak gerçekleştiğini biliyoruz. Uğur Mumcu cinayeti de bu faili belli cinayetler zincirinin en önemli halkalarından birisidir. Katledilişinin 33. yılında Uğur Mumcu şahsında; katledilen tüm aydınlarımızı, yazarlarımızı, gazetecilerimizi saygıyla anıyoruz. Unutmadık! Unutmayacağız.." ifadelerine yer verildi.

