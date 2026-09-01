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Edirne'de 4 Köyün İçme Suyu Altyapısı Tamamlandı

Edirne'de 4 Köyün İçme Suyu Altyapısı Tamamlandı
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Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerindeki 4 köyde içme suyu altyapı çalışmaları tamamlandı. İl Özel İdaresi yatırımlarıyla Yeşilköy, Suluca, Çeltik ve Gazihalil köylerindeki terfi ve isale hatları yenilendi.

Edirne'nin Keşan ve Uzunköprü ilçelerine bağlı 4 köyde yürütülen içme suyu altyapı çalışmaları tamamlandı.

Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, yaptığı açıklamada, üstyapı yatırımlarının yanı sıra altyapı çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü belirtti.

İl Özel İdaresinin 2026 yılı yatırım programı kapsamında Keşan'a bağlı Yeşilköy, Suluca ve Çeltik köylerinde içme suyu terfi ve isale hatlarının yapımı tamamlandı.

Uzunköprü'ye bağlı Gazihalil köyündeki içme suyu isale hattı çalışması da sona erdi.

Ciğerci, yatırımların ilçelere, köylere ve vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA
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