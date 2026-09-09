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Keşan'ın eski belediye başkanlarından Ergene ve belediye meclis üyesi Yalçın anıldı

Keşan'ın eski belediye başkanlarından Ergene ve belediye meclis üyesi Yalçın anıldı
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Keşan'ın eski belediye başkanlarından Rasim Ergene ile eski belediye meclis üyesi Harun Yalçın, ölüm yıl dönümlerinde mezarları başında anıldı.

Keşan'ın eski belediye başkanlarından Rasim Ergene ile eski belediye meclis üyesi Harun Yalçın, ölüm yıl dönümlerinde mezarları başında anıldı.

Rasim Ergene'nin ölümünün 50. yılı dolayısıyla düzenlenen törene Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Bilgin Atlı, MHP Keşan İlçe Başkanı Ahmet Kurnaz, CHP Keşan İlçe Başkanı Harun Komanlı, belediye meclis üyeleri ile Ergene ve Yalçın'ın aileleri ve yakınları katıldı.

Özcan, törende yaptığı konuşmada, Ergene'nin Keşan'a önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi.

Ergene'nin belediye başkanlığı yaptığı dönemde kente büyük emek verdiğini belirten Özcan, "Hayatının ve hizmetlerinin en verimli çağında bu dünyadan göç etti. Kendisini vefatının 50. yılında bir kez daha rahmetle anıyorum. Geride bıraktığı ailesine sağlıklı, huzurlu ve uzun ömürler diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından İmam Hatip Ali Gücüyener tarafından dua edildi, Ergene'nin mezarına karanfil bırakıldı.

Katılımcılar daha sonra ölümünün 15. yılında anılan eski belediye meclis üyesi Harun Yalçın'ın mezarına geçti.

Özcan, burada yaptığı konuşmada da Yalçın ile belediye meclisinde birlikte görev yaptıklarını belirtti.

Yalçın'ın genç yaşta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini ifade eden Özcan, "Harun Yalçın'ı birlikte görev yaptığımız dönemdeki çalışmaları ve güzel hatıralarıyla her zaman saygı ve rahmetle anacağız." diye konuştu.

Yalçın'ın mezarına karanfil bırakılmasının ardından dua edildi.

Kaynak: AA
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