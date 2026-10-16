Keşan heyeti, İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'a projelere desteği için teşekkür etti

Keşan heyeti, İçişleri Bakan Yardımcısı Turan'a projelere desteği için teşekkür ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Keşan Belediyesi açıklamasına göre, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver ve Nuran Uslu, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti. Özcan, Turan'a projelere desteği için teşekkür etti.
Keşan heyeti, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ı ziyaret etti.
Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Beğendik Belediye Başkanı Ferat Gülver ve Nuran Uslu ziyarette yer aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcan, nazik ev sahipliği ve misafirperverliğinin yanı sıra ilçede yürütülen projelere destek olan Turan'a teşekkür etti.
Kaynak: AA
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