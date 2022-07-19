Keşan'daki trafik kazasında 3 kişi yaralandı Keşan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Keşan'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Enez'den Keşan istikametine giden A.D. idaresindeki 10 JA 147 plakalı balık yüklü kamyon, yol kenarında park halindeki buğday yüklü kamyona çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü A.D. ile yolcular B.T. ve R.E. Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / İlker Gürel - Güncel Keşan Güncel Haberler

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