Keşan'daki hayır çeşmelerinden elde edilen gelirle 200 öğrenciye burs verilecek

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 12 hayır çeşmesinden elde edilecek gelirle 200 öğrenciye aylık 750 ila 1000 lira arasında burs verilmesi planlanıyor.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Aşağı Zaferiye Mahallesi'ndeki Su Parkı'nda yaptığı basın açıklamasında Keşan'daki 12 'hayır çeşmesi'nden elde edilecek gelirin Keşan İyilik, Sağlık ve Eğitim Vakfı (KİSEV) aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere burs olarak verileceğini bildirdi. Şu an ayda 99 öğrenciye 500 lira burs verdiklerini söyleyen Helvacıoğlu, bu yıl 200 öğrenciye aylık 750 ila 1000 liraya çıkartılmasını planladıklarını söyledi.

'TANKERLERLE SU ALMAYA GELENLER VARDI'

Keşan'da 12 hayır çeşmesi olduğunu belirten Helvacıoğlu, '11 mahallede 11 hayır çeşmesi yapacağız dedik. Su Parkı'ndaki çeşmeyle birlikte 12 oldu. Kumdere'den gelen kaliteli bir suyu vatandaşlarımızın erişimine açtık. Yapılan tahlillerde en iyi suyun su parkında olduğunu belirledik. Eskiden bu kalabalık 10 kattı. Tankerlerle su almaya gelenler vardı. 200-300 bidonla su almaya gelenler vardı. Bizde bunların önüne geçmek üzere sembolik olarak 5 litre su için 1 lira alıyoruz. Vatandaşlarımızdan da şikayet almaya başladık. Geldiklerinde boş çeşme bulamıyorlardı. Şimdi vatandaş kendine kadar alıyor. Su israf olmuyor. Şehir dışından gelen işletmeler suyun kaliteli ve ücretsiz olduğunu görünce büyük bir yüklenme oldu. Bizim vatandaşımıza da rest çekiyorlardı. 'Benim 300 bidonum bitince alacaksın' diyorlardı. Böyle bir şey olur mu 'Sen önce nezaketi öğren' diye seslendik onlara ama başarılı olamadık. Biz de böyle önlem aldık? dedi.

'TÜRKİYE'DE OLMAYAN BİR SİSTEMİ YAPTIK'

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'daki 12 hayır çeşmesini de hayırseverlerin yaptırdığını ve elde edilecek gelirin KİSEV'e aktarıldığını söyleyerek, '2 güvenlik görevlimiz eşliğinde şehirdeki hayır çeşmelerinde biriken parayı topluyor. Tutanak altına alıyorlar. Burada çıkan paraları KİSEV'e yatırıyorlar. Belediye olarak çeşmelerin bakımlarını yapıyoruz. Geçen sene 99 öğrencimize ayda 500 lira burs veriyorduk. Bu sene ayda 750 liraya, imkanlar el verirse de 1000 liraya çıkacağız. Keşan ve köylerinde ikamet eden üniversite öğrencisi kim olursa olsun, biz maddi durumu kriterlere uyuyorsa burs veriyoruz. Çeşmelerin artmasıyla bu sene 200 öğrenciye burs vermeyi planlıyoruz. Türkiye'de olmayan bir sistemi yaptık. Hem 200 öğrencimiz burs alacak hem de marketlerde pahalı olan suyu 5 litresini 1 liraya alacak. 4 kişilik bir aile buradan su alırsa ayda 250 lira cebinde kalıyor' diye konuştu. Çeşmeden su alan vatandaşlarda artık uzun sıralar beklemek zorunda kalmadıklarını belirterek, toplanacak paraların öğrencilere burs olarak dönmesini olumlu karşıladıklarını söyledi. (DHA)