Keşan'da Yol ve Kaldırım Çalışmaları Devam Ediyor

Keşan ilçesinde yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında ekiplerce Tayyip Akalın Caddesi'nde yol ve kaldırım söküm çalışmalarına başlandı.

Hal Geçidi Sokak'ta da kaldırım çalışmaları sürüyor.

İlçede vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir yaşam sunmak için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İpsala'da sünnet şöleni düzenlenecek

İpsala ilçesinde Belediye ve Kaymakamlık iş birliğiyle düzenlenecek 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı kapsamında sünnet şöleni gerçekleştirilecek.

İpsala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel sünnet şöleni İpsala ilçesi ve köylerini kapsayan bir etkinlik olarak düzenlenecek.

Katılmak isteyen aileler belediyeye müracaat ederek başvuru yapabilecek.

23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı 18-21 Eylül'de gerçekleşecek.

Havsa'da doğal gaz çalışmaları

Havsa ilçesinde Hacıgazi Mahallesi'ne doğal gaz hattı döşeme çalışmalarına başlandı.

Havsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler Hacıgazi Mahallesi Mor Menekşe ve Efe sokaklarda doğalgaz boru döşeme çalışmaları yapıyor.

Doğal gaz çalışmalarının yanı sıra ekipler bu sokaklarda parke ve kilit taş döşeme çalışmaları da gerçekleştiriyor.

Enez'de sulama kuyuları açıldı

Enez ilçesinde 3 sulama kuyusu faaliyete geçti.

Enez Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ekiplerince sondaj faaliyetlerine başlanan L-1, L-2 ve L-3 proje kodlu 3 kuyunun yapımının tamamlandığı belirtildi.

İller Bankasının desteğiyle ilçede 1992 ve 1995 yıllarından sonra tekrar kuyu açıldığı aktarılan açıklamada, "Su numune analizleri sonuçları geldikten hemen sonra da 2. etap olan Enez-Sahil-Çataltepe içme suyu şebekesinin depolarının ve kuyu depo arası isale hattının projelendirme aşamasına geçilecektir." ifadeleri kullanıldı.