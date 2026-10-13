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Keşan'da yasak anız yakımı ilçeyi dumana boğdu, 6 tarla sahibine tutanak tutuldu

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Keşan'da yasak anız yakımı ilçeyi dumana boğdu, 6 tarla sahibine tutanak tutuldu
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Edirne'nin Keşan ilçesinde çeltik hasadı sonrası yasak olmasına rağmen anız yakılması ilçeyi duman altında bıraktı; partikül madde değeri akşam 80'e yükseldi. Jandarma anız yaktığı tespit edilen 6 tarla sahibi hakkında tutanak tuttu, duman nedeniyle görüş mesafesi düştü.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde çeltik hasadının ardından yasak olmasına rağmen anız yakılıyor. Anız yakımı nedeniyle ilçe duman altında kalırken, hava kalitesi de düşüyor.

Keşan'da çeltik hasadı devam ederken, tarlalarda yasak olmasına rağmen anız yakımı ilçeyi dumana boğdu. Anız dumanı nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi, önemli ölçüde düştü. Dışarıda nefes almak dahi zorlaşırken, bazı apartmanların çatı ve balkonlarına kül yağdı. Keşan-Enez kara yolu ile ilçedeki çevre yollarında sürücüler duman nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zaman zaman güçlük yaşadı. İlçede hava kalitesi de düşerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi bünyesindeki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı verilerine göre; atmosferin hava kalitesini etkileyen partikül madde oranlarında artış görüldü.

ANIZ YAKANLAR TESPİT EDİLDİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün metreküp başına 50 mikrogram olarak belirlediği partikül madde sınır değeri, ilçede akşam saatlerinde 80'e yükselerek 'orta' değerlere çıktı. Denetimlerini arttıran Keşan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince anız yaktığı tespit edilen 6 tarla sahibi hakkında tutanak tutuldu. Ayrıca muhtarlıklara da anız yakanlar hakkında bilgi aktarılması yönünde talimat verildi. Sabah ve akşam saatlerinde anız yakılmasından dolayı oluşan duman ve ilçenin üzerinde oluşan pus ise havadan görüntülendi.

'FATURASINI HALK ÖDÜYOR'

Keşan Doğa, Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK) Başkanı Hakan Eşme, her yıl bu dönemlerde yasak olmasına rağmen çeltik anızlarının yakıldığını ifade ederek, "Keşan, İpsala ve Enez'de geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da aynı durumu yaşıyoruz. Sıkıntılı bir durum. Hava kirleniyor ve insanlar bundan etkileniyor. Fakat taraflar arasında bir koordinasyon eksikliği var. Kamu idaresi anız yakılmasını yasaklıyor; fakat anızlar yine aynı şekilde yanıyor. Çiftçiler, kolay ve ucuz bir yöntemle anızı yakarak, bu işten kurtulmayı düşünüyorlar. Fakat bunun bütün faturasını halk ödüyor. Halkın bu konuda herhangi bir yaptırımı da yok. Bu faturanın tamamen halka ödetilmesi çok yanlış bir düşünce" dedi.

'BU KONUDAN ŞİKAYETÇİYİZ'

Hakan Eşme, "Bu konunun çözülebilmesi için belki çiftçilere destekleme primleri verilebilir. Anızların bertarafı için bir kolaylık sağlanabilir. Bu konuyu düşünecek olan kamu idaresidir. Kamu idaresi, bunu yasaklıyor ancak sonrasında bir uygulamada bulunmuyor. Çiftçiler de kolaya kaçıyor ve bunu tekrar ekonomiye kazandırmak yerine kolay bir şekilde yakıyorlar. Bu işin faturasının halka kesilmesi çok kötü bir durum. Çünkü halkın sağlığıyla oynanıyor. Duman dumana bir Keşan, İpsala ve Enez yaşıyoruz. Uzunköprü ve Meriç'te de aynı sorunlar yaşanıyor. Biz halk olarak bu konuda şikayetçiyiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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