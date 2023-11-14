Keşan'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 24 sentetik ecza hap, 3,55 gram metamfetamin ve esrar ele geçirildi.
Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde durumundan şüphelendiği E.T'nin üzerini aradı.
Aramada 24 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Ekipler aynı mahallede Kısmet Sokak'ta U.A'nın üzerinde yaptığı aramada 3,55 gram metamfetamin ve esrar buldu.
Gözaltına alınan E.T. ve U.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel