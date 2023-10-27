Keşan'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde Sanayi Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre; İstiklal Caddesi istikametinden Mezbaha İşletmeciliği istikametine giden M.E. yönetimindeki 33 DN 300 plakalı kamyonet ile İstanbul istikametinden gelerek, Sanayi Kavşağı'na gelen C.K. yönetimindeki 22 FS 410 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen 112 acil servis ambulansı ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE