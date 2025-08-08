Keşan'da Taşlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı

Keşan'da Taşlı ve Bıçaklı Kavga: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde Erikli köyü sahilinde iki grup arasında çıkan kavga sonucunda 6 kişi yaralandı. Olayın ayrıntıları ve yaralıların durumu hakkında bilgi verildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde 2 grup arasında çıkan taşlı, bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, gece saatlerinde Yalı Caddesi'ndeki alkollü bir mekanda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile 2 gruplar caddeye çıkarak kavga etmeye başladı. Kavgada E.S., M.S., E.K., E.Ş. ve E.T. bıçakla, B.A. başına atılan taşla yaralandı. Yaralılar, yakında bulunan bir markete sığınırken, ihbarla olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Diğer yandan kavga, cep telefonuyla görüntülendi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsrail'in Gazze'yi topyekün işgal kararına Türkiye'den ilk tepki

Türkiye'den kanlı planı onaylayan İsrail'e ilk tepki
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu gerçeği herkes bilmez! Tarkan filmindeki o meşhur çocuk, ünlü ismin oğluymuş

Bu çocuğun gerçek kimliğini öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.