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Keşan'da polisin dur ihtarına uymayan minibüs duvara çarptı, 5 kaçak göçmen yaralandı

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Keşan'da polisin dur ihtarına uymayan minibüs duvara çarptı, 5 kaçak göçmen yaralandı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün minibüsü iş yerinin duvarına çarptı; araçtaki 8 kaçak göçmenden 5'i yaralandı. Yaralılar Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü kaçtı; polis kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücünün minibüsü bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada minibüste bulunan 8 kaçak göçmenden 5'i yararlanırken, sürücü kaçtı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keşan-İstanbul kara yolu üzerinde durumundan şüphelendiği kapalı kasa minibüse 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymaya sürücü araçla kaçarken, polis ekipleri de takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüs bir iş yerinin duvarına çarptı. Kazada minibüste bulunan ve yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 8 kaçak göçmenden 5'i yararlanırken, sürücü ise kaçtı. İhbarla bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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