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Keşan'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Önder Caddesi istikametinden Kent Müzesi istikametine giden N.E. (21) yönetimindeki 22 ABZ 340 plakalı motosiklet İlyas Bey Caddesi ile Medya Caddesi'nin kesiştiği kavşakta, S.D. yönetimindeki 22 RA 308 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, N.E. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan N.E., ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Keşan Devlet Hastanesi Edirne Keşan Güncel Haberler

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