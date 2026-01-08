Haberler

Saros Körfezi'nde kuvvetli lodos; işletmeler su altında kaldı

Güncelleme:
Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle itfaiye ekipleri çatı malzemelerine ve bacalara müdahale ediyor. Belediye vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

KEŞAN'DA LODOS ÖNLEMİ

Edirne'nin Keşan ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle bazı apartmanların çatı kaplama malzemeleri, yola savruldu. Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kopma riski olan bazı çatı malzemelerini sökerken, devrilme riski bulunan bacalara da müdahalede bulunuldu. Keşan Belediyesi'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Şehrimizde etkisini artıran şiddetli lodos nedeniyle olası risklere karşı itfaiye ekiplerimizle birlikte teyakkuza geçtik. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, gibi olumsuzluklara karşı sahada aktif olarak önlem alıyor, gelen ihbarlara hızlı şekilde müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz; riskli bölgelerde denetimlerini artırmış, gerekli görülen noktalarda güvenlik önlemleri almıştır. Olası can ve mal kaybını önlemek adına çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. Bu süreçte vatandaşlarımızdan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, balkon, çatı ve pencere önlerinde gevşek eşya bulundurmamalarını, ağaç, direk ve tabelalara yakın alanlarda dikkatli olmalarını talep ediyoruz. Gelişmeleri yakından takip ediyor, hemşehrilerimizin güvenliği için tüm imkanlarımızla sahada olmaya devam ediyoruz" denildi.

